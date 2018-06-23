СМИ: президент США планирует в ноябре посетить Австралию

СИДНЕЙ, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует нанести в середине ноября свой первый визит в Австралию. Об этом в субботу сообщила газета The Australian со ссылкой на источники в США.

Издание напоминает, что 17-18 ноября в столице Папуа - Новой Гвинеи Порт-Морсби состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Поскольку аэропорт Порт-Морсби имеет ограниченные инфраструктурные мощности, лидеры многих стран АТЭС собираются лететь в Папуа - Новую Гвинею не напрямую, а делать техническую остановку в аэропорту Брисбена (Австралия). Однако президент США намерен прилететь на континент еще раньше - за несколько дней до старта саммита АТЭС, чтобы нанести полноценный визит в Австралию.

По данным газеты, Трамп побывает в Канберре, Сиднее и Кэрнсе, хотя пока не исключено, что вместо Кэрнса он посетит Брисбен.

Последним на данный момент президентом США, побывавшим в Австралии, был предыдущий глава администрации США Барак Обама, который принимал участие в саммите G20, прошедшем в ноябре 2014 года в Брисбене. В марте этого года Обама вновь прилетел в Австралию, но уже с частной поездкой.