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В Киеве заявили, что продолжат добиваться встречи омбудсмена с осужденными в РФ украинцами

Международная панорама
23 июня, 12:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

Глава МИД Украины Павел Климкин также обвинил Россию в создании ситуации, из-за которой уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова до сих пор не посетила ни одного заключенного

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Украина намерена и далее добиваться встречи уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой с осужденными в России украинцами, вовлекая в этот процесс своих международных партнеров. Об этом в субботу журналистам заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

"Давим всеми возможными методами, в том числе с помощью наших союзников и партнеров", - рассказал он. При этом министр, назвав происходящее "трюком", обвинил Россию в создании ситуации, из-за которой Денисова до сих пор не посетила ни одного заключенного. "Думаем, что получим доступ, но, к сожалению, не сразу", - добавил он.

В заявлении Климкин также упомянул имена отбывающих наказание за терроризм Олега Сенцова и Александра Кольченко. Именно с ними Денисова намерена встретиться в первую очередь.

Посещения заключенных омбудсменами двух стран построены на характере зеркальности, но ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не получила ответа от украинской коллеги на просьбу встретиться с арестованным главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским. При этом она подчеркнула, что не намерена ехать на Украину ради демарша.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Александр Кольченко был признан пособником Сенцова и приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В понедельник, 18 июня, Москалькова на встрече в Москве предложила украинскому омбудсмену обсудить дорожную карту взаимных посещений. В четверг президенты двух стран вновь обсудили этот вопрос по телефону.

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Темы
Крым Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Климкин, Павел Анатольевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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