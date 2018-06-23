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В Эфиопии во время митинга в поддержку нового премьера произошел взрыв

Международная панорама
23 июня, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Несколько человек погибли, сообщил глава кабмина страны Абий Ахмед

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ТАСС, 23 июня. В столице Эфиопии Аддис-Абебе во время митинга в поддержку нового премьер-министра Абия Ахмеда произошел взрыв. Как в субботу сообщает агентство Reuters, жертвами взрыва стали несколько человек.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сообщил, что погибли "несколько человек", остальные получили травмы, указало агентство.

Глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арегу на своей странице в Twitter написал, что в ходе митинга в Адис-Абебе взорвалась граната.

"Кто-то, чье сердце наполнено ненавистью, совершили попытку атаки с гранатой. Премьер-министр Абий в безопасности. Он выражает свои соболезнования жертвам. Преступники предстанут перед судом", - написал он.

Как сообщает агентство, сам премьер считает, что взрыв совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии.

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