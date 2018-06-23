Помпео заявил, что США пытаются наладить сотрудничество с Россией в сферах общих интересов

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа пытается наладить сотрудничество с Россией в сферах, где их интересы совпадают.

"Президент Трамп недвусмысленно давал понять с момента прихода в Белый дом, что есть ряд сфер, где Россия работает против США, но также есть много сфер, где мы работаем вместе, - сказал Помпео в интервью телекомпании MSNBC, обнародованном Госдепартаментом в субботу. - Я сам этим [совместной работой с РФ] занимался, когда был директором ЦРУ: мы сотрудничали с россиянами по вопросам, связанным с борьбой с терроризмом. В данной сфере обе страны разделяют интересы. И мы ведем диалог с нашими российскими коллегами, пытаясь определить сферы, где наши интересы пересекаются".

Помпео указал, что США будут "защищать свои интересы". Он заметил, что "некоторые шаги, которые они [Россия] предпринимают, например, в Сирии и на Украине, не очень помогают, они не конструктивны". При этом госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон намерен "продолжать работать" с Россией и по этим темам, чтобы "они [Москва] понимали нашу обеспокоенность".

Трамп неоднократно высказывался за улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном - как в период избирательной кампании, так и после инаугурации 20 января 2017 года. Хозяин Белого дома в очередной раз повторил 15 июня, отвечая на вопросы журналистов, что "будет намного лучше, если мы [США] будем с ними [Россией] ладить, чем наоборот".

Также Помпео в интервью MSNBC высказал предположение, что Трамп может встретиться с президентом Владимиром Путиным "в не столь отдаленном будущем".