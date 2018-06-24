В Турции пройдут первые после попытки госпереворота президентские и парламентские выборы

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Граждане Турции проголосуют в воскресенье на первых после попытки государственного переворота в июле 2016 года президентских и парламентских выборах, после которых в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской формы правления. Ранее планировалось, что выборы пройдут в ноябре 2019 года, однако 18 апреля этого года президент Тайип Эрдоган объявил, что досрочное голосование пройдет 24 июня.

Более 56 млн зарегистрированных избирателей должны сегодня выбрать президента и состав нового Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент), которое отныне будет состоять не из 550, а из 600 депутатов. Если раньше парламентарием можно было стать по достижении 25-летнего возраста, то теперь получить депутатский мандат можно будет и в 18 лет.

Президент Турции, равно как и парламент, избираются всенародным голосованием на пятилетний срок.

Избирательные участки в стране буду работать с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск). После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты.

Кандидаты на выборах

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия (ЦИК) допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, НРП, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя решила бойкотировать предстоящие выборы.

Главные фавориты

Главными фаворитами президентской гонки являются Тайип Эрдоган и Мухаррем Индже. Эрдоган рассчитывает на победу уже в первом туре, для этого ему необходимо набрать более 50% голосов. Однако некоторые центры по исследованию общественного мнения утверждают, что будет необходим второй тур выборов, который пройдет 8 июля.

Тайип Эрдоган накануне выборов провел сразу пять агитационных митингов в Стамбуле. В ходе выступлений он напомнил, как сильно преобразилась Турция за последние 16 лет. Именно столько Эрдоган, занимая должность сначала премьер-министра, а потом президента, находится у власти в республике вместе с его Партией справедливости и развития.

Он также напомнил своим сторонникам о том, какой колоссальный опыт он и его правительство приобрели за все это время. Эрдоган пообещал в будущем поставить Турцию в один ряд с самыми "развитыми мировыми державами - Россией и США".

В минувшую субботу большое число людей на площадях собирал не только действующий президент, но и его главный конкурент - Мухаррем Индже. Как утверждал сам оппозиционер, не менее 5 млн человек пришли послушать его предвыборные обещания в стамбульский район Малтепе. Во время выступления Индже призвал сторонников тщательно следить за подсчетом голосов и за результатами до последней минуты выборов.

В случае победы кандидат от НРП пообещал в первый же день отменить режим чрезвычайного положения, который был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года. Индже рассказал и о намерениях строить новые фабрики, создавать рабочие места, а также предоставлять скидки на дизельное топливо для фермеров. Он также заявил о наличии плана по курдскому урегулированию, однако ни на одном из митингов деталей решения столь серьезной проблемы озвучено не было. Еще одним довольно громким предвыборным обещанием стало намерение восстановить дипломатические отношения с Дамаском, которые были разорваны в 2012 году.

Повышенные меры безопасности

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым рассказал в интервью агентству Anadolu о повышенных мерах безопасности в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов. По его словам, "правительство предпринимает серьезные шаги в вопросах обеспечения безопасности грядущих выборов на протяжении последних месяцев".

Вопрос обеспечения безопасности на избирательных участках действительно является актуальным, поскольку 22 июня в турецкой столице задержали 14 членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В субботу сотрудники полиции арестовали еще 21 боевика из ФЕТО ("Террористической организации фетхуллахистов"), РПК (Рабочей партии Курдистана) и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Некоторых из них подозревают в подготовке терактов на территории страны во время выборов.

В связи с этим было принято решение направить дополнительные силы на обеспечение безопасности в крупнейших турецких городах. В Анкаре не менее 16 тыс. полицейских будут нести службу в день выборов. Для поддержания безопасности также будут задействованы 40 единиц полицейской техники, 35 бронированных автомобилей и несколько вертолетов.