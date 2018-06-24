Лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит по миграции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств большинства стран Евросоюза соберутся в воскресенье в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать продолжающийся вот уже три года миграционный кризис. Сейчас это одна из самых острых проблем ЕС, в том числе ставшая причиной выхода из сообщества Великобритании (Brexit).

Экстренный мини-саммит созвал глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, пригласив на встречу лидеров стран, которые "заинтересованы в поиске путей урегулирования" кризиса беженцев в преддверии предстоящего планового саммита ЕС 28-29 июня.

Состав участников

"Я созываю неформальную рабочую встречу по миграции и проблемам убежища в Брюсселе в воскресенье, чтобы проработать эти вопросы с группой глав государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии [планового] саммита ЕС [28-29 июня] в Брюсселе", - заявил Юнкер 20 июня, вызвав сразу же много вопросов относительно участников мини-саммита. Официальные лица ряда стран, а также журналисты возмущались формулировке "группа глав", так как обычно на любой саммит ЕС - плановый или экстренный - приглашаются все лидеры без исключения.

На это Еврокомиссия заявила, что на данный саммит официальных приглашений нет. "Письменных приглашений не было. Приглашены все, кто заинтересован в поиске решения в преддверии саммита ЕС 28-29 июня. Сначала у нас было восемь стран в списке [участников], сейчас - 16", - сказал журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

По данным европейских источников, в саммите примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии - стран, на которые приходится основная тяжесть приема, транзита и размещения мигрантов.

Бойкот саммиту объявили страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), которые 21 июня провели собственный саммит и подтвердили свою жесткую антимиграционную линию и намерение бороться против любых схем перераспределения мигрантов между странами сообщества.

Примечательно, что скрытый раскол присутствует и между лидерами европейских институтов. Нынешний саммит созывает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а вовсе не председатель Европейского совета Дональд Туск, которому это положено по рангу. Туск ограничился лишь заявлением, что он подготовкой экстренной встречи не занимается, а готовится к плановому саммиту ЕС 28-29 июня, где миграция также стоит на повестке дня.

Неизвестная повестка

Еврокомиссия не стала объявлять, о чем именно лидеры ЕС намерены говорить и в каком направлении искать решение кризиса всего за несколько дней до планового саммита. Более того, на вопросы журналистов о том, каким образом станет известно о результатах встречи, представитель Еврокомиссии заявил, что никаких пресс-конференций по итогам не запланировано.

"Это неформальная встреча. Пресс-конференции по ее итогам не будет", - сказал он.

По информации источников, лидеры ЕС будут обсуждать реформу Дублинского соглашения, которое предусматривает, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища ложится на то государство ЕС, чью границу изначально пересек мигрант.

Речь также пойдет о создании лагерей просителей убежища за пределами ЕС, откуда, по мнению Еврокомиссии, страны Евросоюза смогут в упорядоченном режиме принимать беженцев, прошение которых будет удовлетворено. Еврокомиссия также изучает вопрос возможности блокирования перемещения беженцев внутри ЕС после того, как одна из стран дала им политическое убежище. В настоящее время в условиях открытых границ сделать это практически невозможно.

Вторая волна

Казалось бы, миграционный кризис, пик которого пришелся на 2015 год, когда в ЕС прибыло более 1,2 млн нелегальных мигрантов, приутих, о чем говорят, в частности, статистические данные. Так, еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос сообщил 21 июня, что объем миграционного потока в ЕС через Восточное Средиземноморье снизился на 97% по сравнению с 2015 годом.

ЕС и Турция на экстренном саммите в Брюсселе 29 ноября 2015 года заключили соглашение по миграции, согласно которому Турция обязалась закрыть свои границы для мигрантов в ЕС, а Евросоюз пообещал интенсифицировать переговоры о безвизовом режиме и приеме Турции в ЕС и выделить Анкаре €3 млрд на размещение мигрантов. Впоследствии ЕС согласился удвоить сумму помощи Турции, но ускорения переговоров по безвизу и приему Турции Брюссель так и не обеспечил под рядом формальных предлогов, в частности, поскольку турецкие антитеррористические нормы находятся в противоречии с требованиями ЕС по правам человека.

Хотя число прибывающих мигрантов после 2015 года сокращалось ежегодно, сама миграционная проблема продолжает стоять предельно остро, поскольку страны ЕС не смогли найти решения по высылке или переселению сотен тысяч мигрантов, которые уже находятся в пограничных странах сообщества.

Триггером нового миграционного кризиса стал обострение политических противоречий по этой теме в странах Евросоюза и между ними. Так, новое правительстве Италии отказалось допускать к своим берегам суда с африканскими беженцами, что вызвало беспокойство у ведущих европейских столиц и правозащитных организаций.

Кроме того, на почве кризиса беженцев вдруг разразился политический скандал в Германии. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) в лице своего лидера и главы МВД Хорста Зеехофера поставил ультиматум канцлеру и лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Ангеле Меркель, дав ей две недели на выработку согласованных общеевропейских решений по противодействию нелегальной миграции. Зеехофер пригрозил, что в отсутствие таких решений МВД отдаст приказ о закрытии национальных границ и массовой высылке нелегальных мигрантов.

Эта история грозила обернуться распадом правящей в ФРГ коалиции, поэтому Меркель фактически приняла ультиматум и добилась от Брюсселя проведения предшествующей саммиту экстренной встречи для обсуждения возможных совместных шагов в сфере противодействия нелегальной миграции.