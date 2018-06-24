Асад считает российское присутствие в Сирии важным для восстановления баланса сил в мире

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российское военное и политическое присутствие в Сирии и на Ближнем Востоке в целом очень важно для восстановления баланса сил в мире, считает сирийский президент Башар Асад.

"В отношениях с Россией у нас две главных опции. Во-первых, и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом и победой над ним в Сирии, в России, в любой другой части мира. Это первая наша опция и наша цель. Вторая опция - долгосрочная. Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза", - сказал Асад в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой, которое было опубликовано в воскресенье на сайте телекомпании.

Он подчеркнул, что "для восстановления баланса сил в мире очень важно российское военное и политическое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других частях земного шара". "Это важно не только для России и крупных мировых держав. Это важно для небольших стран вроде Сирии. То, что мы ожидаем от России на всех уровнях, - это борьба с терроризмом и баланс сил в мире", - добавил Асад.

При этом он подчеркнул, что различные части Сирии "были оккупированы террористами при поддержке Запада - США и их союзников, главная цель которых - гегемония".