Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Асад считает российское присутствие в Сирии важным для восстановления баланса сил в мире

Международная панорама
24 июня, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Сирийский лидер также отметил, что Москва и Дамаск заинтересованы в победе над терроризмом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российское военное и политическое присутствие в Сирии и на Ближнем Востоке в целом очень важно для восстановления баланса сил в мире, считает сирийский президент Башар Асад.

"В отношениях с Россией у нас две главных опции. Во-первых, и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом и победой над ним в Сирии, в России, в любой другой части мира. Это первая наша опция и наша цель. Вторая опция - долгосрочная. Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза", - сказал Асад в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой, которое было опубликовано в воскресенье на сайте телекомпании.

Он подчеркнул, что "для восстановления баланса сил в мире очень важно российское военное и политическое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других частях земного шара". "Это важно не только для России и крупных мировых держав. Это важно для небольших стран вроде Сирии. То, что мы ожидаем от России на всех уровнях, - это борьба с терроризмом и баланс сил в мире", - добавил Асад.

При этом он подчеркнул, что различные части Сирии "были оккупированы террористами при поддержке Запада - США и их союзников, главная цель которых - гегемония".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Кремль пока не комментирует сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Вене 15 июля
3
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны
6
Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча
7
Владелец ресторана объяснила решение не пустить в заведение пресс-секретаря Трампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости