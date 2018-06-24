Почти 50 человек пострадали в результате покушения на президента Зимбабве

ТАСС, 24 июня. Взрыв на митинге в городе Булавайо в Зимбабве, на котором присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, ранил 49 человек. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Зимбабве.

"Мы ожидаем, что число раненых вырастет, так как в течение дня может стать известно о других пострадавших", - цитирует агентство представителя правоохранительных органов.

Неизвестные совершили в субботу покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. На стадионе в Булавайо, где выступал на митинге глава государства, прогремел взрыв. В результате незначительные травмы получили вице-президент страны Константино Чивенга, его супруга, а также глава министерства охраны окружающей среды, водных ресурсов и климата Оппа Мучингури-Кашири. Сам лидер Зимбабве не пострадал. Посольство РФ осудило нападение.