В Эфиопии умер второй пострадавший в результате покушения на премьер-министра

ТАСС, 24 июня. Число жертв состоявшегося в субботу покушения на премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда возросло до двух человек. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения африканской страны Амир Аман.

"К сожалению, я узнал, что мы потеряли еще одного эфиопского гражданина, ставшего жертвой вчерашней атаки", - говорится в сообщении. Министр пояснил, что ранее пострадавший был доставлен в отделение интенсивной терапии Больницы черного льва.

В другой записи Аман привел общие данные о пострадавших, о которых было известно на 11:00 по местному времени (совпадает с мск). Помимо двух погибших, всего травмы и ранения получили 156 человек, из них 44 находятся в больницах, в том числе пятеро - в критическом состоянии.

Покушение на премьер-министра Эфиопии было совершено во время митинга в столице Аддис-Абебе, на котором присутствовали более 100 тыс. человек. Уже после завершения его выступления один из присутствовавших людей кинул гранату в сторону трибуны, где находился глава правительства. Сам Ахмед при этом не пострадал.

По словам премьер-министра, "атаку совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии". Возглавив в апреле правительство страны, Ахмед заявил о начале политических реформ, включающих в себя широкую амнистию более тысячи заключенных, осужденных по политическим статьям, а также урегулирование приграничного территориального конфликта с Эритреей, длящегося с 1990-х годов. С 2015 года на территории штатов Оромия и Амхара продолжаются массовые народные выступления местных жителей, недовольных земельной политикой правительства и невниманием к экономическим интересам общин, вместе составляющих большую часть населения Эфиопии.