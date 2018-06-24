Турецкая оппозиция обвинила агентство Anadolu в ложных данных по выборам

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Официальный представитель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Бюлент Тезджан обвинил агентство Anadolu в ложном предоставлении данных по подсчету голосов на выборах главы государства. Об этом сообщила в воскресенье газета Hurriyet.

"Согласно нашим источникам, на выборах лидирует [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган с показателем 46%, а наш кандидат [Мухаррем] Индже набирает 40,35% голосов", - подчеркнул он. НРП также сообщает о том, что агентство сначала объявляет результаты из тех регионов страны, где у Эрдогана больше сторонников. Таким образом СМИ "манипулируют общественным мнением", считают оппозиционеры.

Anadolu обладает исключительным правом предоставления результатов Высшей избирательной комиссии на президентских и парламентских выборах в Турции. Согласно данным агентства, после подсчета 50% бюллетеней Эрдоган набирает 56,5% голосов избирателей, а Индже - 28,6%.