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Турецкая оппозиция обвинила агентство Anadolu в ложных данных по выборам

Международная панорама
24 июня, 19:52 дата обновления: 24 июня, 20:04 UTC+3

По данным представителя Народно-республиканской партии, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 46% голосов, а кандидат от НРП - 40,35%

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АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Официальный представитель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Бюлент Тезджан обвинил агентство Anadolu в ложном предоставлении данных по подсчету голосов на выборах главы государства. Об этом сообщила в воскресенье газета Hurriyet.

"Согласно нашим источникам, на выборах лидирует [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган с показателем 46%, а наш кандидат [Мухаррем] Индже набирает 40,35% голосов", - подчеркнул он. НРП также сообщает о том, что агентство сначала объявляет результаты из тех регионов страны, где у Эрдогана больше сторонников. Таким образом СМИ "манипулируют общественным мнением", считают оппозиционеры.

Anadolu обладает исключительным правом предоставления результатов Высшей избирательной комиссии на президентских и парламентских выборах в Турции. Согласно данным агентства, после подсчета 50% бюллетеней Эрдоган набирает 56,5% голосов избирателей, а Индже - 28,6%.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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