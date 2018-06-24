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Пентагон пока не подтверждает, что КНДР передала останки 200 погибших военнослужащих США

Международная панорама
24 июня, 20:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, июня. /ТАСС

Сообщается только, что в Совместную зону безопасности на границе с КНДР "было доставлено 100 изготовленных в Сеуле деревянных гробов для последующей транспортировки останков на американскую авиабазу"

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ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Пентагон пока не подтверждает заявления президента Дональда Трампа о том, что КНДР уже передала Соединенным Штатам останки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Это отметила в воскресенье газета Military Times, которая ссылается на представителя командования американский войск, дислоцированных в Южной Корее.

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По его словам, в субботу в так называемую Совместную зону безопасности на границе с КНДР "было доставлено 100 изготовленных в Сеуле деревянных гробов для последующей транспортировки останков на американскую авиабазу Осан", находящуюся в 70 км от Сеула. На авиабазе приготовлено уже 158 цинковых гробов, куда будут перемещены останки для отправки на территорию США на военно-транспортном самолете С-17.

"Все еще нет ясности, когда произойдет передача останков", - пишет газета.

Трамп в минувшую среду объявил во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота), что "сегодня [останки] 200 [военнослужащих] были возвращены". В субботу на встрече с однопартийцами в Лас-Вегасе он вновь указал, что "останки 200 военнослужащих переданы". Глава Белого дома также рассказал, что на саммите 12 июня в Сингапуре он спросил у лидера КНДР Ким Чен Ына, может ли тот решить проблему с возвращением останков американских солдат, и получил утвердительный ответ.

По данным Пентагона, в Корейской войне (1950-1953) погибли 36,6 тыс. американцев, включая примерно 7,7 тыс. тех, кто до сих пор числятся пропавшими без вести. Останки около 5,3 тыс. солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Между тем в период с 1996 по 2006 год в США были возвращены останки лишь 229 военнослужащих. В последний раз Пхеньян согласился передать останки шести американских солдат в апреле 2007 года, когда в КНДР специально прилетал бывший в то время губернатором штата Нью-Мексико и претендентом на пост президента США от Демократической партии Билл Ричардсон.

Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном. В Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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