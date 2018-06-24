Алиев поздравил Эрдогана с победой на выборах

БАКУ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в воскресенье в телефонном разговоре Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции и пригласил его посетить Баку с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава государства поздравил Тайипа Эрдогана с убедительной победой на выборах", - говорится в сообщении.

Алиев отметил, что "под руководством Эрдогана Турция добилась еще большего развития, завоевала крупные успехи в экономической сфере, укрепила позиции на международной арене". Лидер Азербайджана пожелал Эрдогану новых успехов во имя процветания и развития турецкого народа.

"В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах. Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с официальным визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В Турции в воскресенье впервые в истории состоялись одновременно выборы президента и нового состава парламента. По данным Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны, после обработки 90,8% избирательных бюллетеней действующий президент Турции Эрдоган набирает 53,5% голосов.

Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 30,4%. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов избирателей.