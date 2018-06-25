Белый дом не комментирует информацию о подготовке встречи Путина и Трампа в Вене 15 июля

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Белый дом не стал в понедельник комментировать информацию о месте и дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Нам пока нечего объявить", - ответил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать публикацию австрийского издания Kronen Zeitung. В воскресенье оно сообщило, что власти Австрии готовятся к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля в Вене.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сообщить по мере готовности о месте и дате встречи двух лидеров. "Мы пока не готовы предоставить информацию", - ответил он на просьбу ТАСС прокомментировать сообщение в австрийской печати. "Сообщим по мере готовности", - добавил он.

9 июня Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. 16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.AT, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.