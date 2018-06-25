В МИД Венесуэлы заявили, что отвергают новые санкции Евросоюза и не приемлют угроз извне

ТАСС, 25 июня. Венесуэла отвергает агрессивные выпады и вмешательство во внутренние дела со стороны Европейского союза и не приемлет угроз извне. С таким заявлением выступил в понедельник венесуэльский МИД в ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении официальных лиц страны.

"Венесуэла категорически отвергает продолжающуюся агрессивную политику со стороны Европейского союза, которая означает очевидное вмешательство в суверенные дела нашей страны [и выражается] в принятии ограничительных мер, противоречащих международному праву, в отношении 11-ти высокопоставленных представителей венесуэльского государства", - говорится в заявлении МИД. В нем подчеркивается, что решение ЕС свидетельствует "о вопиющей подчиненности" европейского блока правительству президента США Дональда Трампа.

Венесуэла "не приемлет угроз ни со стороны государств, ни блоков стран, приверженных имперским амбициям", указано в заявлении МИД республики. Таким образом Каракас отреагировал на введение Советом ЕС ограничительных мер в отношении группы лиц, занимающих официальные посты в правительстве Венесуэлы, в связи с выборами президента 20 мая, которые, по мнению сообщества, не были свободными и честными. По мнению Евросоюза, эти лица "несут ответственность за нарушения прав человека и подрыв демократии и правопорядка" в южноамериканской стране.

Новые санкции введены, в частности, в отношении членов правительства Венесуэлы, а также лиц, занимающих высокие посты в ведомствах Вооруженных сил страны. Таким образом, в черном списке ЕС для Венесуэлы значатся в общей сложности 18 человек, которым запрещен въезд в Евросоюз и активы которых в странах сообщества будут заморожены в случае их наличия.

На президентских выборах в Венесуэле 20 мая главой государства был переизбран Николас Мадуро. После выборов США ввели против Венесуэлы новые санкции. Президент Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Ряд латиноамериканских стран и Испания также объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.

В январе Евросоюз уже объявил о введении санкций в отношении ряда представителей руководства Венесуэлы. Они предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.