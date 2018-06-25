Могерини: санкции ЕС против РФ по-прежнему связаны с "Минском", по которому нет прогресса

ТАСС, 25 июня. Санкции Евросоюза против России по-прежнему связаны с реализацией минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, и прогресса пока нет. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы всегда связывали санкции с реализацией минских соглашений, - сказала она. - Ничего нового нет, прогресса нет".

Могерини напомнила, что при отсутствии прогресса по реализации минских соглашений ЕС каждый раз намерен продлевать санкции. "Мы не видим результатов в настоящее время, поэтому не было бы никакой загадки в том, что санкции были продлены. Я была бы рада, если бы был прогресс, но его нет, и мы должны сделать определенные рекомендации", - добавила она.

Срок действия санкций истекает в конце июля, и ЕС намерен в очередной раз продлить их на полгода. По данным европейских источников, политическое решение об этом будет принято на саммите ЕС 28-29 июня в Брюсселе.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает визовые ограничения для российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.