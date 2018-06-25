Генсек ООН в Москве обсуждал вопрос об украинцах, находящихся в тюрьмах РФ

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш затрагивал вопрос об украинцах, осужденных в России за различные преступления, во время недавней поездки в Москву. Об этом сообщил в понедельник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на регулярном брифинге для журналистов на вопрос о том, поднимал ли генсек ООН вопрос об Олеге Сенцове.

"Генеральный секретарь ООН осведомлен об украинских гражданах, находящихся в заключении в России и он обсуждал эту тему во время недавнего пребывания в Москве, - сообщил он. - Генеральный секретарь ООН призывает все стороны к конструктивной работе с целью урегулирования этой проблемы".

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов вину не признал.

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора 9 июня достигли договоренности о посещении на взаимных началах уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.