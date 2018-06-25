Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отмене выборов мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение Кишиневского суда об отмене результатов досрочных выборов мэра молдавской столицы.

Соответствующее решение было опубликовано в понедельник пресс-службой палаты.

Апелляция кандидата в мэры Андрея Нэстасе к избирательному совету Кишинева "признана необоснованной", отмечается в документе.

По данным Центральной избирательной комиссии, по итогам голосования 3 июня Нэстасе набрал 52,57% голосов, обойдя на 5 процентных пунктов кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана. Социалисты признали поражение, но опротестовали в суде ряд нарушений Нэстасе, среди которых - незаконная агитация в день голосования, а также привлечение иностранных политиков к избирательной кампании, что запрещено законом. Суд Кишинева отказался признавать выборы в целом, указав на нарушения как Нэстасе, так и Чебана.

Накануне сторонники Нэстасе провели многотысячную акцию протеста в Кишиневе. Демонстранты считают, что за решением суда стоит контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии. Обеспокоенность событиями вокруг выборов мэра уже высказали ЕС и США.