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Представитель ЕС осудил решение судов об отмене выборов мэра Кишинева

Международная панорама
26 июня, 8:43 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 26, июня. /ТАСС

Петер Михалко отметил, что принципы верховенства права не были соблюдены

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КИШИНЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Молдавии Петер Михалко считает, что отказ судов республики признавать выборы мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер, идет вразрез с принципами демократии и верховенства права. Так он прокомментировал во вторник на своей странице в Facebook решение Высшей судебной палаты (ВСП), отклонившей апелляцию Андрея Нэстасе, объявленного Центральной избирательной комиссией (ЦИК) победителем выборов.

"Я крайне разочарован решением ВСП отклонить жалобу против непризнания выборов мэра Кишинева. Воля народа, выраженная в свободных и справедливых выборах, демократические ценности, принципы верховенства права, по которым Республика Молдова взяла на себя обязательства в рамках отношений с ЕС, не были соблюдены", - написал представитель евросообщества.

По данным ЦИК, по итогам второго тура выборов 3 июня лидер партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе набрал 52,57% голосов, обойдя на 5 процентных пунктов кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана. Социалисты признали поражение, но опротестовали в суде ряд нарушений Нэстасе, среди которых незаконная агитация в день голосования, а также привлечение иностранных политиков к избирательной кампании, что запрещено законом. Суд Кишинева отказался признавать выборы в целом, указав на нарушения как Нэстасе, так и Чебана.

В Кишиневе начались массовые акции протеста. Обеспокоенность событиями вокруг выборов мэра высказало посольство США, решение суда осудил также президент страны Игорь Додон.

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