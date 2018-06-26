Представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудил запрет въезда Примакову и Слиер на Украину

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир сожалеет об отказе въезда на территорию Украины журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер.

"Я сожалею, что журналистам, работающим в российских СМИ, Евгению Примакову и Поле Слиер было отказано во въезде на Украину. Я подтверждаю, что все страны-члены ОБСЕ должны содействовать свободному передвижению журналистов в регионе", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что украинские пограничники не впустили в страну Примакова по его прибытии в аэропорт Борисполь. Журналисту также запретили въезд в страну на пять лет. О причинах отказа не сообщается. Кроме Примакова, на Украину также не пустили израильского собкорра RT Полу Слиер, которая направлялась в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.