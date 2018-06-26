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Премьер Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом

Международная панорама
26 июня, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Джузеппе Конте обговорил с Джоном Болтоном грядущую встречу с президентом Дональдом Трампом

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ТАСС, 26 июня. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял в правительственном дворце Киджи помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Как сообщил глава итальянского правительства во вторник в своем Twitter, одной из тем разговора стала его предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом.

"Рад был принять посла Джона Болтона, помощника президента США по национальной безопасности, с которым мы обговорили грядущую встречу с президентом Дональдом Трампом. Скоро увидимся в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Конте, Джузеппе
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