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СМИ: Сеул и Пхеньян договорились с июля изучить вопрос соединения железных дорог

Международная панорама
26 июня, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По информации Yonhap, сначала эксперты осмотрят состояние уже имеющейся на западе полуострова железной дороги между южнокорейской столицей и пограничным городом КНДР Синыйджу

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ТАСС, 26 июня. Республика Корея и КНДР намерены провести летом совместное исследование по вопросу модернизации железных дорог, в том числе с целью их последующего соединения. Как сообщило агентство Yonhap, соответствующая договоренность была достигнута во вторник по итогам переговоров в пограничном пункте Пханмунджом с участием вице-министров транспорта двух стран.

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Отмечается, что работа совместной исследовательской группы начнется в конце июля. В первую очередь они осмотрят состояние уже имеющейся на западе полуострова железной дороги между южной частью Сеула и пограничным городом КНДР Синыйджу. Основное внимание при этом будет уделено северной части полотна.

После этого специалисты приступят к изучению вопроса об организации объединенного железнодорожного сообщения в восточной части Корейского полуострова. Сейчас там нет единого полотна.

25 июня военные Республики Корея и КНДР договорились как можно скорее полностью восстановить работу линий связи между вооруженными силами двух стран с целью предотвращения инцидентов на границе. Рабочая встреча состоялась в понедельник в помещении таможенного управления в районе города Паджу к югу от границы двух государств.

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