Во Франции задержаны три человека по делу группировки, угрожавшей взрывами в 2003 году

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Франции задержали во вторник трех человек в рамках расследования уголовного дела против анонимной террористической группировки AZF, которая в 2003-2004 годах шантажировала французское правительство, угрожая совершить взрывы на железной дороге. Об этом сообщил телеканал BFM.

По информации телеканала, все трое задержанных временно помещены под стражу на четверо суток. Это максимально возможный срок временного заключения для допросов, который применяется главным образом в делах, связанных с терроризмом. Какие обвинения выдвинуты в отношении задержанных, на данный момент не известно.

Группировка AZF впервые заявила о себе в конце 2003 года, пригрозив подорвать железную дорогу, если правительство не выплатит ее участникам выкуп в €4 млн и $1 млн. В подтверждение серьезности своих намерений анонимные террористы предоставили полиции и географические координаты, по которым стражи порядка при поддержке железнодорожников смогли обнаружить первую бомбу. Самодельное взрывное устройство было установлено на железнодорожном пути Париж-Тулуза недалеко от города Лимож в 5 км от крупного хранилища ядерного топлива.

Власти Франции тогда не стали предавать инцидент огласке, чтобы избежать паники, однако в феврале 2004 года эта история стала достоянием общественности после публикаций в региональной газете La Depeche du Midi, которые совпали по времени с местными выборами. В марте того же года после терактов на железной дороге в Мадриде группировка AZF вновь дала о себе знать. Второе взрывное устройство террористов было обнаружено в сельской местности недалеко от города Труа на северо-востоке страны.

Однако уже в том же месяце AZF внезапно объявила о свертывании своей деятельности, признав, что испытывает "технологические, логистические и прочего рода проблемы". В октябре 2004 года от имени группировки AZF угрозы отравления продукции поступали в адрес ряда частных компаний агропромышленного сектора, однако связь их с первоначальными анонимными террористами подтвердить не удалось. С тех пор расследование дела AZF не прекращалось, но следователи не могли выйти на след террористов.