Генсек Совета Европы назвал конструктивными переговоры с президентом России

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд дал высокую оценку переговорам с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся на прошлой неделе в Москве. Об этом он заявил во вторник, выступая в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отвечая на вопросы депутатов.

"Переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным были очень конструктивными", - сказал Ягланд. "Владимир Путин в ходе переговоров заявил мне, в частности, что Россия вступила в Совет Европы, в различные его организации и стала членом Европейского суда по правам человека потому, что считает, что они очень важны для страны и для самих россиян", - сообщил генсек Совета Европы.

Он подчеркнул также, что "решения ЕСПЧ имеют очень важное значение в том, что касается России, потому что они привели не только к многочисленным выплатам лицам, права которых были нарушены, но и к внесению изменений в российское законодательство, что позволит ликвидировать источник этих нарушений". "Россия проделала после вступления в Совет Европы большую работу и проделала путь в верном направлении, в направлении соответствия европейским нормам", - добавил Ягланд.

"Совет Европы очень важен для России", - подчеркнул его генеральный секретарь. "С российской стороны [в Москве] мне было сказано, что "если они [в Страсбурге] хотят исключить нас из Совета Европы, они могут так сделать, но сами мы хотим остаться, так как это обеспечивает нам помощь в продвижении по пути реформ", - добавил Ягланд.