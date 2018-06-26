Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп утверждает, что проведение встречи Путина и Трампа зависит от Москвы

Международная панорама
26 июня, 18:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

В Госдепартаменте также назвали визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона дипломатией

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Проведение новой российско-американской встречи на высшем уровне зависит на этом этапе от Москвы. С таким утверждением выступил во вторник помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

"Что касается контактов помощника президента США по национальной безопасности [Джона Болтона], то я называю это дипломатией. И я бы сказал следующее: приведет ли это к улучшению отношений или хотя бы встрече, зависит от россиян", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Он комментировал по просьбе законодателей предстоящий визит Болтона в Москву, а также ход подготовки к возможной новой личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Медведев: кабмин при пенсионной реформе старается учесть интересы работников
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости