Госдеп утверждает, что проведение встречи Путина и Трампа зависит от Москвы

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Проведение новой российско-американской встречи на высшем уровне зависит на этом этапе от Москвы. С таким утверждением выступил во вторник помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

"Что касается контактов помощника президента США по национальной безопасности [Джона Болтона], то я называю это дипломатией. И я бы сказал следующее: приведет ли это к улучшению отношений или хотя бы встрече, зависит от россиян", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Он комментировал по просьбе законодателей предстоящий визит Болтона в Москву, а также ход подготовки к возможной новой личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.