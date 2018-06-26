ЕС продолжит оказывать финансовую помощь Турции для борьбы с миграционным кризисом

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Евросоюз будет продолжать оказывать финансовую помощь Турции для борьбы с миграционным кризисом, который захлестнул сообщество три года назад. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, заседание которого прошло во вторник.

"Евросоюз продолжит свою финансовую поддержку и техническую поддержку для усиления сотрудничества в этой сфере [борьбы с миграционным кризисом], включая фонд беженцев для Турции", - отмечается в нем.

Совет подтвердил, что соглашение по миграции ЕС - Турции от марта 2016 года продолжает действовать и приносить результаты. При этом ЕС подчеркнул, что для эффективной борьбы с кризисом беженцев необходимы дополнительные усилия.

По итогам саммита ЕС - Турция 22 марта 2016 года Брюссель пообещал Анкаре €6 млрд для борьбы с миграционным кризисом, однако пока не предоставил полную сумму.