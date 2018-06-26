CBS: Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году

ТАСС, 26 июня. Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источники телекомпания CBS.

Блумберг рассматривал идею участия в президентских выборах 2016 года в качестве независимого кандидата. Однако, по данным телекомпании, если он решит баллотироваться в 2020 году, то в качестве кандидата от Демократической партии.

Майкл Блумберг с 2002 по 2013 годы был 108-м по счету мэром Нью-Йорка. Он также известен как основатель агентства финансовых новостей Bloomberg и филантроп. В конце 2017 года Блумберг пожертвовал $50 млн на реализацию программ по снижению зависимости от угля и переходу на возобновляемые источники энергии. В 2016 году его благотворительный фонд - Bloomberg Philanthropies - вложил в различные проекты около $500 млн. Экс-мэр Нью-Йорка считается одним из богатейших людей Америки - в январе 2018 года журнал Forbes оценил его состояние в $50,8 млрд.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, стал республиканцем. В 2007 году он баллотировался на второй срок в качестве градоначальника уже как независимый политик.