Турчинов: на Украине в каждой области создаются бригады территориальной обороны

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил о создании бригад территориальной обороны и отдельных резервных подразделений Нацгвардии в каждой области страны.

"Мощная многоэшелонная территориальная оборона является залогом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - цитирует во вторник слова Турчинова пресс-служба СНБО. - В результате мы должны получить дополнительную мощную полмиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора".

По данным секретаря СНБО, в ряды обороны принимаются как молодежь призывного возраста, так и ветераны силовой операции в Донбассе. Кроме того, министерство обороны и Генштаб Украины уже готовят соответствующий законопроект "О территориальной обороне Украины", который после одобрения Совета нацбезопасности, будет вынесен на рассмотрение парламента.