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Турчинов: на Украине в каждой области создаются бригады территориальной обороны

Международная панорама
26 июня, 23:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

По данным секретаря СНБО, в ряды обороны принимаются как молодежь призывного возраста, так и ветераны силовой операции в Донбассе

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КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил о создании бригад территориальной обороны и отдельных резервных подразделений Нацгвардии в каждой области страны.

"Мощная многоэшелонная территориальная оборона является залогом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - цитирует во вторник слова Турчинова пресс-служба СНБО. - В результате мы должны получить дополнительную мощную полмиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора".

По данным секретаря СНБО, в ряды обороны принимаются как молодежь призывного возраста, так и ветераны силовой операции в Донбассе. Кроме того, министерство обороны и Генштаб Украины уже готовят соответствующий законопроект "О территориальной обороне Украины", который после одобрения Совета нацбезопасности, будет вынесен на рассмотрение парламента.

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