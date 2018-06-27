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Израиль подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа

Международная панорама
27 июня, 2:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Атакован был региональный совет Шаар ха-Негев, расположенный у границы с сектором

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ТАСС, 27 июня. Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, сообщила в среду Армия обороны Израиля.

"Вслед за срабатыванием сирен оповещения о ракетной атаке в региональном совете Шаар ха-Негев [расположен у границы с сектором Газа] [сообщаем, что] один запуск был зарегистрирован из сектора Газа по израильской территории", - говорится в размещенном в Twitter сообщении.

29 мая, как сообщила Армия, из сектора по Израилю палестинские радикалы выпустили более 100 ракет и снарядов, в результате чего ранения получили трое солдат. В ответ ВВС Израиля атаковали около 70 целей на территории палестинского анклава, нанеся удары в первую очередь по объектам ХАМАС и "Исламского джихада" (запрещен в РФ). 20 июня было выпущено не менее 45 ракет по Израилю. Семь были перехвачены, три упали в районе населенных пунктов, после чего израильские самолеты атаковали 25 военных целей ХАМАС.

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