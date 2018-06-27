Япония планирует сократить риски для своих компаний из-за заявлений США по иранской нефти

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Япония ведет консультации с США по поводу озвученного в Вашингтоне требования отказаться от импорта иранской нефти и постарается минимизировать возможное негативное влияние на японские компании. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Вопрос применения санкций США в отношении Ирана все еще обсуждается между японской и американской сторонами, и я хотел бы воздержаться от предоставления каких-либо деталей на этот счет. Мы продолжим пристально изучать, какое влияние окажут на нашу страну меры США, а также продолжим вести переговоры с имеющими отношение к этому вопросу странами с целью избежать негативного воздействия на японские компании", - сказал он.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что партнеры и союзники Вашингтона должны уже сейчас сокращать импорт нефти из Ирана и прекратить его до 4 ноября. Отказавшиеся от этого предложения подпадут под возобновленные антииранские санкции.

По данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, около 90% своих потребностей в нефти государство покрывает за счет импорта из стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. На иранскую нефть приходится 5% от общего объема поставок в Японию сырья и нефтепродуктов.