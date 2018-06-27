Власти Польши решили отказаться от уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Польши решили пересмотреть часть положений принятого в республике закона о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту. Об этом заявил в среду в интервью Польскому радио глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик.

По его словам, премьер Матеуш Моравецкий обратился к спикеру Сейма с просьбой добавить в план заседания нижней палаты парламента пункт, касающийся обновления закона. Проект поправок уже направлен парламентариям.

"Мы хотим внести правки, в основе которых отказ от январского обновления закона о ИНП (Институте национальной памяти). Мы отходим от уголовных норм, которые могут отвлечь внимание от цели первоначальных изменений", - сказал Дворчик, напомнив, что "этой целью была защита доброго имени Польши и исторической правды".

Новый польский закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту, который привел к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США, ввел уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте. Наказание предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв холокоста. Недовольство законом высказали и в США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда, который пока не огласил решения.