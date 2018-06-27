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Власти Венесуэлы вручили ноту протеста послам Евросоюза в связи с санкциями ЕС

Международная панорама
27 июня, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В документе венесуэльского МИД отмечается, что республика "продолжит защищать свой суверенитет и независимость"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы вручили ноту протеста аккредитованным в стране послам Евросоюза в связи с новыми санкциями, объявленными европейским блоком в отношении представителей южноамериканской страны. Документ передал во вторник дипломатам заместитель главы МИД Иван Хиль в столице республики Каракасе, говорится в пресс-релизе венесуэльского внешнеполитического ведомства.

В документе выражено "решительное отрицание подобных мер, которые противоречат международному праву и демонстрируют подчиненность этого блока (ЕС) политическим интересам правительства Соединенных Штатов". В нем подчеркивается, что Венесуэла "продолжит защищать свой суверенитет и независимость".

Власти Венесуэлы считают, что Евросоюз "продолжает попытки нарушить мир и стабильность в [южноамериканской] стране за счет подобных мер (санкций - прим. ТАСС), цель которых - создать тяжелые условия для венесуэльского народа". В связи с этим Каракас призвал всех членов ЕС "уважать суверенитет [Боливарианской Республики]... и прекратить враждебную политику" в ее отношении.

Совет ЕС в понедельник объявил о введении ограничительных мер в отношении группы лиц, занимающих официальные посты в правительстве Венесуэлы, в связи с выборами президента 20 мая, которые, по мнению сообщества, не были свободными и честными. По мнению Евросоюза, эти лица "несут ответственность за нарушения прав человека и подрыв демократии и правопорядка" в южноамериканской стране.

Новые санкции введены, в частности, в отношении членов правительства Венесуэлы, а также лиц, занимающих высокие посты в ВС. В черном списке ЕС для Венесуэлы значатся в общей сложности 18 человек, которым запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в странах сообщества будут заморожены в случае их наличия.

В январе Евросоюз уже объявлял о введении санкций в отношении ряда представителей руководства Венесуэлы. Они предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.

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