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МИД ФРГ: возможная встреча Путина и Трампа может поспособствовать ядерному разоружению

Международная панорама
27 июня, 13:47 дата обновления: 27 июня, 13:55 UTC+3

Глава ведомства Хайко Маас также призвал преодолеть "опасное отсутствие диалога" между Москвой и Вашингтоном

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БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может поспособствовать прогрессу в деле атомного разоружения. Такое мнение высказал в среду в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая на конференции, организованной Фондом Фридриха Эберта.

"Мы настаиваем на достижении успеха в том, что касается атомного разоружения после 2021 года, - сказал он. - Поэтому я надеюсь, что возможные переговоры между президентами Трампом и Путиным, о которых как минимум заявлено, будут использованы, чтобы достигнуть в этом вопросе прогресса".

Одновременно он отметил, что следует активизировать усилия и в деле контроля над традиционными вооружениями. По его словам, Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) устарел в свете развития современных вооружений.

Маас также призвал преодолеть "опасное отсутствие диалога" между Россией и США.

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Персоны
Маас, Хайко Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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