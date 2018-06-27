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Reuters: США урезали финансирование Контртеррористического управления ООН

Международная панорама
27 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Это решение связано, в том числе, с тем, что главой управления является россиянин

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ТАСС, 27 июня. США решили не выделять обещанное финансирование в $2 млн Контртеррористическому управлению ООН, которое возглавляет заместитель генерального секретаря Владимир Воронков, и понизить уровень американского участия в открывающейся в четверг в Нью-Йорке Конференции глав контртеррористических ведомств стран-членов ООН. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США.

В качестве формального обоснования сокращения финансирования он назвал решение ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции. На вопрос, связано ли решение по финансовому сокращению и с тем фактом, что главой Контртеррористического управления является россиянин, источник заявил: "Это имеет значение". Американец пояснил, что глава этого управления якобы подвергается давлению со стороны России в том, что касается организации конференции.

Источник сообщил, что власти США и некоторых других стран ходатайствовали перед генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и его заместителем Воронковым, чтобы представителей неправительственных организаций допустили к участию во всех заседаниях конференции. "Наши просьбы не были услышаны, вместо этого мнения таких стран, как Сирия, Венесуэла, Иран и Россия, как представляется, имеют больший вес в этом вопросе, чем [мнения] стран, делающих больше всего для борьбы с терроризмом", - заявил он Reuters.

По утверждению источника, представителям неправительственных организаций ограничили доступ на две сессии в рамках конференции. Эти сессии будут посвящены обмену информацией по теме борьбы с терроризмом и проблеме участия боевиков-иностранцев в деятельности террористических организаций. Причиной для проведения сессий в закрытом режиме стало то, что, как ожидается, главы контртеррористических ведомств будут обмениваться конфиденциальной информацией.

По данным ООН, во встрече в штаб-квартире организации 28-29 июня примут участие представители 120 стран и около 100 делегатов от неправительственных организаций.

США будет представлять заместитель координатора контртеррористического бюро Госдепа, хотя первоначально предполагался более высокий уровень, сообщил источник.

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