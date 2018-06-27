Тема миграции станет основной на саммите Евросоюза 28 июня

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза соберутся в четверг, 28 июня, в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать продолжающийся вот уже три года миграционный кризис. Это одна из самых острых проблем ЕС, во многом ставшая причиной решения Великобритании выйти из сообщества.

В воскресенье, 24 июня, в Брюсселе уже прошел экстренный мини-саммит лидеров 16 стран сообщества, посвященный теме миграции. Каких бы то ни было практических договоренностей, однако, достичь не удалось. Участники дискуссии высказали несколько идей, которые будут более тщательно обсуждаться на саммите 28 и 29 июня, где должны присутствовать уже лидеры всех государств сообщества.

По итогам экстренного саммита президент Франции Эмманюэль Макрон впервые допустил, что урегулированием миграционной проблемы могут заняться не все государства ЕС, а лишь часть наиболее заинтересованных из них. На воскресную встречу лидеров государств ЕС, в частности, отказались приезжать главы стран Вишеградской группы (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии), которые выступают против любых схем обязательного распределения мигрантов между странами ЕС.

Внешние границы на замке

Макрон подчеркнул, что на предстоящей встрече в Брюсселе 28 и 29 июня необходимо будет обсудить вопрос "борьбы с притоком нелегальных мигрантов и пресечения каналов трафика людей". "Для этого нам необходимо вместе работать со странами происхождения мигрантов и государствами, через которые идет их транзит, в частности, с Ливией, странами Балкан и Азии", - добавил он. По словам французского президента, необходимо реформировать Дублинскую систему предоставления убежища в ЕС, чтобы сделать распределение миграционного бремени между странами Евросоюза более эффективным.

Дублинская система, которая формально действует в ЕС, но на практике не работает, заключается в том, что вопрос предоставления убежища беженцам решает та страна, на территорию которой они изначально прибыли, перейдя внешнюю границу сообщества. Она привела к катастрофической перегрузке мигрантами средиземноморских государств, в первую очередь Италии.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила еще одну проблему защиты внешних границ ЕС - необходимость дополнительных инвестиций для развития европейской погранслужбы. "Мы сходимся во мнении, что [европейское пограничное агентство] Frontex должно быть усилено, причем быстро, и, возможно, следует расширить его мандат", - отметила канцлер.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предложил закрыть внешние границы ЕС, обеспечив перемещение мигрантов только через пограничные КПП. Он также согласился с необходимостью вести активную работу с третьими странами, которые могли бы принять беженцев. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель особенно подчеркнул, что "договоренность о контроле внешних границ необходима, чтобы сохранить Шенген и открытые внутренние границы". Премьер Люксембурга Ксавье Беттель предложил Евросоюзу начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории.

Политическая фаза кризиса

Миграционный кризис в Евросоюзе перешел в политическую фазу, несмотря на то, что количество прибывающих мигрантов значительно ниже, чем в 2015 году, отметил Макрон по итогам экстренного саммита. "Стоящий перед нами вызов - это политическое давление, которое испытывают [из-за миграционной проблемы] отдельные страны ЕС", - подчеркнул президент Франции. Он признал, что никакой общий план действий на встрече глав государств ЕС не обсуждался.

Вторая волна

Казалось бы, миграционный кризис, пик которого пришелся на 2015 год, когда в ЕС прибыло более 1,2 млн нелегальных мигрантов, действительно приутих, о чем говорят, в частности, статистические данные. Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос сообщил 21 июня, что объем миграционного потока в ЕС через Восточное Средиземноморье снизился на 97% по сравнению с 2015 годом.

ЕС и Турция на экстренном саммите в Брюсселе 29 ноября 2015 года заключили соглашение по миграции, согласно которому Турция обязалась закрыть свои границы для мигрантов в ЕС, а тот пообещал интенсифицировать переговоры о безвизовом режиме и приеме Турции в сообщество, а также выделить Анкаре €3 млрд на размещение мигрантов. Впоследствии ЕС согласился удвоить сумму помощи Турции, но ускорения переговоров по безвизу и приему Турции Брюссель так и не обеспечил под рядом формальных предлогов, в частности, ссылаясь на то, что турецкие антитеррористические нормы находятся в противоречии с требованиями ЕС по правам человека.

Второй транш в €3 млрд Анкаре тоже еще не переведен. Это, впрочем, работает как сдерживающий фактор: продолжая получать обещания о скорой выплате этой весьма крупной суммы, которые с высокой вероятностью ЕС рано или поздно придется выполнить, Анкара менее склонна обострять отношения.

И хотя число прибывающих мигрантов после 2015 года сокращалось ежегодно, сама миграционная проблема продолжает стоять предельно остро, поскольку страны ЕС не смогли найти решения по высылке или переселению сотен тысяч мигрантов, которые уже находятся в пограничных странах сообщества.

Спусковым крючком нового миграционного кризиса стало обострение политических противоречий по этой теме как внутри стран Евросоюза, так и в отношениях между членами сообщества. Новое правительство Италии отказалось допускать к своим берегам суда с африканскими беженцами, что вызвало беспокойство в европейских столицах и среди правозащитных организаций.

Кроме того, на почве кризиса с беженцами разразился острый политический скандал в Германии. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) в лице его лидера и главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера поставил ультиматум канцлеру и лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Ангеле Меркель, дав ей две недели на выработку согласованных общеевропейских решений по противодействию нелегальной миграции. Он пригрозил, что в отсутствие таких решений МВД отдаст приказ о закрытии национальных границ и массовой высылке нелегальных мигрантов. Эта история грозила обернуться распадом правящей коалиции в ФРГ, поэтому Меркель фактически приняла ультиматум и добилась от Брюсселя проведения предшествующей саммиту экстренной мини- встречи лидеров части стран сообщества.

Удручающая статистика

Более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года (момента заключения соглашения с Турцией о закрытии границы ЕС для мигрантов) по июнь 2018 года. Эти данные опубликовала Еврокомиссия в преддверии воскресного неформального саммита.

При этом суммарные цифры по всем трем Средиземноморским коридорам - Восточному, Центральному и Западному - демонстрируют значительное сокращение потока. Он составил 1,05 млн человек в 2015 году, 374 тыс. в 2016 году, 184,7 тыс. в 2017 и 50,3 тыс. - в первом полугодии 2018 года.

Несмотря на эту, казалось бы, позитивную тенденцию, причина нового политического обострения миграционного кризиса ЕС становится ясна, если сопоставить число прибывших мигрантов с числом тех, кого государства ЕС смогли за этот период по своим схемам квот расселить из средиземноморских стран в остальные государства сообщества. Их число за это время составило около 35 тыс. человек, то есть чуть более 2% от всех прибывших и официально зарегистрированных.

Вопрос о высылке из стран ЕС нелегальных экономических мигрантов, которым отказано в убежище, стоит еще более остро: Еврокомиссия не привела ни одной цифры об их числе. Все, чего она смогла добиться, - это обеспечить во взаимодействии с ООН возвращение домой порядка 22 тыс. беженцев, находившихся в Ливии в ожидании возможности отправиться в ЕС.

Иными словами, только по официальной статистике Еврокомиссии, в странах ЕС с 2015 года появилось свыше 1,6 млн неустроенных мигрантов, которые остаются на территории сообщества, и их число продолжает расти, хотя и медленнее, чем в начале кризиса в 2015 году.