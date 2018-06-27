В Польше не собираются отказываться от запрета бандеровской идеологии

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Поправки, внесенные в спорный польский закон о Холокосте, не затрагивают положений, касающихся запрета бандеровской идеологии. Об этом заявил в среду в Сенате инициировавший внесение поправок премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Глава правительства выступил с речью в ходе обсуждения поправок к спорному закону, который был принят в начале года и ввел уголовное наказание за обвинения польской нации в причастности к Холокосту. Сейм уже принял поправки и сейчас их рассматривает Сенат. Власти под давлением международного сообщества предлагают отменить уголовное преследование.

"Мы не касаемся в наших предложениях [о внесении поправок в закон] темы пропаганды бандеровской идеологии и отрицания Волынской резни", - сказал премьер.

При этом Моравецкий выразил надежду, что внесение поправок, отменяющих уголовное преследование за обвинение поляков в причастности к Холокосту, положительно скажется на отношениях с Израилем, который этот закон воспринял резко негативно.

Спорный закон

Так называемый закон о Холокосте, который привел к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США, ввел уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в преступлениях Третьего рейха. Закон относит к таким правонарушениям, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни.

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку ввести наказание за показания самих жертв Холокоста. Недовольство законом высказали и в США. Власти Польши в ответ на критику направили документ на рассмотрение Конституционного суда, который пока не огласил решения.