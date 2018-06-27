Аббас на встрече с принцем Уильямом выразил свою приверженность достижению мира с Израилем

ТАСС, 27 июня. Президент Палестины Махмуд Аббас подтвердил в среду свою приверженность достижению справедливого и прочного мира с Израилем. Об этом, как передает палестинское агентство WAFA, Аббас заявил на встрече в своей резиденции в Рамалле с герцогом Кембриджским принцем Уильямом, находящимся с первым визитом на палестинских территориях.

По словам Аббаса, палестинская сторона серьезно относится к достижению мира с Израилем, с тем чтобы два государства могли жить в мире и безопасности в границах, существовавших на 4 июня 1967 года.

"Мы хотим достичь мира путем переговоров. Это наша позиция, которая не изменилась за долгое время", - сказал палестинский лидер принцу Уильяму. Аббас приветствовал первый визит принца в Палестину и выразил надежду на то, что он не станет последним. "Надеюсь, это не будет последний визит ... и ваш следующий визит будет в государстве Палестина, когда у нас будет полная независимость", - сказал президент. Как отмечает агентство, Аббас также заявил, что визит принца Уильяма углубит и укрепит дружеские отношения между палестинским и британским народами.

Принц Уильям поблагодарил президента Палестины за теплый прием и выразил надежду на мир в регионе, передает WAFA. "Мои настроения такие же, как у вас, в надежде на существование прочного мира в регионе", - сказал Уильям.

Как сообщило, в свою очередь, агентство Reuters, позднее в среду принц Уильям посетил лагерь палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан.

24 июня принц Уильям начал пятидневное ближневосточное турне с визита в Иорданию. В понедельник он прибыл в Израиль. Герцог Кембриджский стал первым представителем британской королевской семьи, который побывал в Израиле и на палестинских территориях с официальным визитом.