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Мнучин заявил, что у США пока нет планов по отмене санкций в отношении РФ

Международная панорама
27 июня, 17:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Также министр высказался за проведение саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что администрация президента Дональда Трампа пока не планирует отменять санкции в отношении России, несмотря на подготовку возможного саммита между лидерами двух стран.

"В настоящее время нет планов по отмене каких-либо санкций [против России]",- отметил он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Высказывания Мнучина привела телелекомпания CBS.

Министр высказался за проведение саммита между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. "Имеет смысл поддерживать контакты", - подчеркнул он, назвав Сирию и Иран в числе важных проблем, над решением которых США "нужно работать вместе с Россией".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила в среду, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся в Москве, затрагивает там на встречах и вопрос о подготовке возможного российско-американского саммита. "Посол Болтон встречается с президентом Владимиром Путиным и другими российскими должностными лицами высокого ранга, чтобы обсудить отношения США и России, а также возможность проведения [российско-американской] президентской встречи", - написала она в своем Twitter.

Согласно данным агентства Reuters и газеты Politico, в качестве места саммита рассматривается Хельсинки. Politico уточняет, что встреча может состояться по завершении визитов Трампа в Бельгию и Великобританию. Глава администрации США примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, а затем 13 июля поедет в Лондон.

Трамп подписал 2 августа 2017 года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Как заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, "с января 2017 года мы ввели санкции в отношении 231 физического и юридического лица в России". Вашингтон стремится улучшить отношения с Москвой, но не собирается ради этого приносить в жертву свои принципы и интересы союзников, добавил он.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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Санкции в отношении России
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