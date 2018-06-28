СМИ: украинские диверсанты взорвали стелу на пути гуманитарного конвоя из РФ в Донбасс

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Украинские диверсанты в четверг на пути следования гуманитарного конвоя МЧС России взорвали стелу у въезда в город Иловайск к востоку от Донецка. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня утром украинские диверсанты подорвали стелу, которая стоит на въезде в Иловайск. По нашим данным, взрыв должен был произойти в момент движения гуманитарного конвоя, который вез из РФ в Донецк медикаменты и детское питание", - рассказал собеседник агентства.

В министерстве государственной безопасности ДНР агентству подтвердили, что в указанном районе в четверг произошел взрыв. На месте происшествия проходят следственные мероприятия.

МЧС оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года. За это время 77 автоколонн доставили в Донецкую и Луганскую области более 75 тыс. тонн жизненно важных грузов - продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости. В ДНР в четверг прибыл 78-й по счету гуманитарный конвой из России. По пути следования от границы России колонна белых грузовиков, в частности, проезжает мимо Иловайска.