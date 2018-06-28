СМИ: консервативные круги в ХДС призвали к отставке Меркель

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Консервативные круги в Христианско-демократическом союзе (ХДС) в Баден-Вюртемберге призвали к отставке канцлера Германии Ангелы Меркель из-за проводимой ею миграционной политики.

Об этом сообщило в четверг агентство DPA.

"Германия изолирована в Европе из-за миграционной политики и приема беженцев", - заявил агентству Хольгер Каппель, председатель местной организации "Союз ценностей", объединяющей около 200 членов ХДС, которые придерживаются консервативных взглядов. "Время Меркель миновало", - подчеркнул он. Каппель отметил, что, если не удастся найти общеевропейское решение проблемы мигрантов, то следует принять национальные меры, как предлагает глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"Союз ценностей" Баден-Вюртемберга призвал зампредседателя ХДС и главу земельного отделения христианских демократов Томаса Штробля дистанцироваться от решений Меркель и позаботиться о поиске преемника на посту канцлера.