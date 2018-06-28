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Еврокомиссар раскритиковал отказ молдавского суда признать выборы мэра Кишинева

Международная панорама
28 июня, 17:43 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 28, июня. /ТАСС

Участники избирательного процесса не просили аннулировать выборы, подчеркнул Йоханнес Хан

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КИШИНЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан раскритиковал молдавские суды за отказ признавать результаты досрочных выборов мэра Кишинева 3 июня.

"Роль судебной системы заключается не в том, чтобы изменять выбор избирателей. Никто из участников избирательного процесса не просил аннулировать выборы. Беспрецедентным стал и тот факт, что обычная для предыдущих избирательных процессов практика была расценена как нарушение правил, что послужило причиной признания выборов недействительными. Раньше предусмотренные в законах меры для таких ситуаций не применялись", - говорится в заявлении Хана, опубликованном в четверг в Facebook представительством ЕС в республике.

Победителем выборов был объявлен лидер проевропейской "Платформы "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, который на пять процентных пунктов обошел кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана. Социалисты признали поражение, но обвинили конкурентов в нарушениях при агитации, однако суд отказался признавать выборы в целом, указав на нарушения обоих участников второго тура.

В мотивировочном решении говорится о незаконных интернет-трансляциях Нэстасе в Facebook в день голосования, а также постах Чебана в этой социальной сети, что, по мнению судей, повлияло на избирателей. Точку в судебном разбирательстве поставила 25 июня Высшая судебная палата, отклонив апелляцию Нэстасе.

На прошлой неделе в Кишиневе начались массовые акции протеста, к которым присоединились другие оппозиционные партии, поддерживающие западный вектор. Демонстранты возложили вину за отмену выборов на проевропейскую Демократическую партию Молдовы, которую обвинили в узурпации власти в стране. Наблюдатели считают, что протесты будут усиливаться осенью, когда в Молдавии должны состоятся очередные выборы в парламент.

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