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Замглавы минюста США отверг требования республиканцев прекратить расследование по РФ

Международная панорама
28 июня, 19:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Однопартийцы Трампа недовольны тем, что спецпрокурор занимается этим вопросом более года и не сообщает, когда завершит расследование

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Заместитель главы министерства юстиции США Род Розенстайн отверг в четверг требования конгрессменов-республиканцев прекратить проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году.

"Самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, это завершить должным образом данное расследование и прийти к каким-то выводам", - отметил он на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Ряд однопартийцев президента Дональда Трампа в этом комитете выразил недовольство тем, что спецпрокурор занимается данным вопросом уже с мая 2017 года и пока даже в предварительном порядке не сообщает, когда он предполагает закончить расследование. В США 6 ноября должны состояться промежуточные выборы в Конгресс - будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. По словам местных аналитиков, республиканцы не хотели бы, чтобы Мюллер обнародовал свои выводы непосредственно перед выборами, так это может отвлечь внимание избирателей.

"Хочу вас заверить, - сказал Розенстайн, - что Мюллер понимает, что надо завершить расследование так быстро, насколько это возможно". Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

Сам Трамп уже не раз заявлял, что "не было никакого сговора его предвыборного штаба с Россией" и что он не понимает, почему Мюллер продолжает расследование. "И когда только эта дорогостоящая охота на ведьм завершится? Это плохо для нашей страны", - написал, в частности, глава Белого дома в своем Twitter 2 июня. Москва также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

На данный момент Мюллер предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

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