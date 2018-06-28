Глава ДНР: Порошенко из страха попасть под суд может ввести на Украине военное положение

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, опасаясь лишиться власти и попасть под суд, может ввести в стране военное положение. Такое мнение выразил глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в ходе прямой линии с жителями ДНР.

"Порошенко, вероятно, введет военное положение и выборы отменит: с потерей власти президента он попадает под суд, и не только он, а также [экс-премьер Арсений] Яценюк, [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов, [глава МВД Арсен] Аваков и десятки других людей. Поэтому проще сделать так, чтобы выборов там не было", - приводит слова Захарченко Донецкое агентство новостей.

Созданный по инициативе жителей Донецка и Луганска Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко 22 июня заочно приговорил президента Украины и еще семь представителей нынешней украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

В числе осужденных также министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Выборы президента на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.