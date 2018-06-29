Глава МИД Сербии заявил, что Россия готова принять участие в обсуждении вопроса Косова

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Россия готова принять участие в обсуждении проблемы непризнанного Косова в случае расширения формата. Об этом заявил в пятницу в эфире национального телевидения первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ивица Дачич рассказал, что накануне вернулся из Москвы, где провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями Министерства обороны РФ. По его словам, Лавров спрашивал его о состоянии переговоров по Косову в Брюсселе. "Я ознакомил российского коллегу с самыми последними вещами, и он спрашивал меня, как идут переговоры, есть ли прогресс. [Глава МИД РФ Сергей] Лавров снова сказал, что Россия готова, если формат расширится, участвовать в нем и продолжать поддерживать Сербию", - заявил Дачич.

Глава сербского МИД отметил, что, вероятно, формат переговоров по Косову не будет меняться, но переговоры должны стать интенсивнее. "В следующем году истечет мандат европейских официальных лиц, и они хотят до этого момента по возможности решить все вопросы, но в позициях [сторон] ничего не изменилось", - сказал министр.

Глава МИД РФ в ходе визита в Белград в феврале этого года заявил, что Россия готова присоединиться к расширенным переговорам между Белградом и Приштиной в качестве посредника, если такое желание изъявит сербская сторона.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не исключает возможности участия в косовском диалоге не только стран Запада, но также России и Китая. В интервью корреспонденту ТАСС глава администрации президента Сербии Никола Селакович отметил, что Сербия не исключает расширения формата диалога по самопровозглашенному Косову, в том числе переноса обсуждения на уровень Совета Безопасности ООН.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117, против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.