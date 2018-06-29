Власти Хельсинки заявили, что хорошо подготовят встречу Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Хельсинки вместе с полицией ведут подготовку к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля и уверены, что уложатся в отведенные небольшие сроки. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник одного из отделов мэрии Хельсинки Ансси Вуосалми, ответственный за подготовку мероприятия.

"Короткие сроки, которые нам даны, - это не вызов, потому что Финляндия эта такая страна, где проблемы обычно решаются. Мы видим, что даже при таком расписании мы можем действовать эффективно как город, принимающий много встреч", - сказал он.

"Саммит президентов РФ и США - это крупное событие, в том числе в мировом масштабе, поскольку речь идет о лидерах двух государств. К нам и раньше приезжали президенты России и США, но это было уже некоторое время назад. У нас бывают и встречи большего масштаба, если иметь в виду число участников. Но сейчас это высокие гости, так что, конечно, в этом смысле данная встреча особая, исключительная", - добавил Вуосалми.

По его словам, за практические организационные мероприятия отвечает полиция, а городская администрация ей в этом помогает. "Сейчас пока нет информации о том, где может пройти встреча, так что нельзя точнее оценить ее влияние [на жизнь города]. Но если речь будет идти о центре, тогда, скорее всего, это будет предполагать на время переездов ее участников ограничения передвижения для других транспортных средств, они будут направлены по альтернативным маршрутам", - отметил собеседник агентства. Он сообщил также, что в задачи городских властей не входит оценка возможного уровня угрозы во время встречи, но они будут "выполнять все, что попросит полиция, чтобы [необходимый] уровень безопасности был обеспечен".

Вуосалми указал, что от места проведения саммита будет зависеть и то, как он повлияет на туристическую жизнь. "Но, думаю, туристов тоже интересуют подобные встречи международного уровня. Передвижение туристов, конечно, может быть кое-где затруднено, но я уверен, что посещающие Хельсинки путешественники поймут, что в ситуации проведения подобных мероприятий такие ограничения возможны", - рассуждает он.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.