МИД Армении заявил, что страна может стать связующим звеном между ЕС и ЕАЭС

ЕРЕВАН, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и его немецкий коллега Хайко Маас в ходе встречи в Берлине подчеркнули важность установления сотрудничества между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС). Об этом в субботу сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Зограб Мнацаканян и Хайко Маас подчеркнули важность установления сотрудничества между ЕАЭС и ЕС. Глава МИД Армении отметил, что его страна может стать надежным связующим звеном между двумя платформами", - говорится в релизе пресс-службы внешнеполитического ведомства республики.

Министры иностранных дел Армении и Германии коснулись темы сотрудничества Армении и ЕС. В этом контексте министр Мнацаканян подчеркнул важность соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, отметив, что оно открывает для Армении новые перспективы сотрудничества со странами-членами ЕС в двустороннем формате.

"Глава МИД Армении выразил надежду на скорейший старт переговоров о либерализации визового режима между Арменией и странами-членами ЕС", - говорится в сообщении.

С 1 июня началось временное применение соглашения Армении и ЕС. Еврокомиссия заявила, что с 1 июня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли. Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.