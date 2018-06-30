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Хаменеи заявил, что США путем санкций хотят настроить народ Ирана против власти

Международная панорама
30 июня, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Духовный лидер Ирана отметил, что предыдущим шести американским президентам не удалось отделись иранский народ от системы

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ТАСС, 30 июня. Экономическое давление США на Иран имеет своей целью настроить иранцев против собственного правительства. Такое мнение выразил в субботу духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

"Они используют экономическое давление, чтобы отделить народ от системы <...>, но шесть президентов США ранее пробовали это сделать, и им пришлось сдаться", - приводит слова Хаменеи агентство Reuters.

Американский президент Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе своей страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по ограничению ядерных разработок Ирана в обмен на снятие санкций ООН, США и Евросоюза. Он пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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Выход США из ядерной сделки с Ираном
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Хаменеи, Али Трамп, Дональд
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