Хаменеи заявил, что США путем санкций хотят настроить народ Ирана против власти

ТАСС, 30 июня. Экономическое давление США на Иран имеет своей целью настроить иранцев против собственного правительства. Такое мнение выразил в субботу духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

"Они используют экономическое давление, чтобы отделить народ от системы <...>, но шесть президентов США ранее пробовали это сделать, и им пришлось сдаться", - приводит слова Хаменеи агентство Reuters.

Американский президент Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе своей страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по ограничению ядерных разработок Ирана в обмен на снятие санкций ООН, США и Евросоюза. Он пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.