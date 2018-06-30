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В США проходят акции с требованием воссоединить семьи нелегальных мигрантов

Международная панорама
30 июня, 19:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Манифестации проходят в Бостоне, Денвере, Далласе, Нью-Йорке и Вашингтоне

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© EPA-EFE/KAMIL KRZACZYNSKI

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Десятки манифестаций проходят в субботу в США, их участники критикуют иммиграционную политику президента Дональда Трампа и призывают ускорить процесс воссоединения семей нелегалов, разлученных властями. Трансляцию протестов ведет телеканал CNN.

Акции подготовлены несколькими американскими общественными организациями, в частности, выступающими в защиту прав мигрантов. В их числе одно из самых влиятельных правозащитных объединений в стране - Американский союз защиты гражданских свобод. Ранее он неоднократно подавал судебные иски к администрации, добиваясь изменения иммиграционной политики.

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Как сообщает телеканал CNN, манифестации проходят в Бостоне (штат Массачусетс), Денвере (штат Колорадо), Вашингтоне, Нью-Йорке, Далласе (штат Техас). В общей сложности в течение дня ожидается проведение нескольких сотен акций различного масштаба.

В США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

Американский лидер ранее уже дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это было отведено 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше пяти лет.

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