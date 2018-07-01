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СМИ: совет по закупкам Индии окончательно одобрил соглашение об С-400

Международная панорама
1 июля, 7:17 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 1, июля. /ТАСС

По информации Times of India, в ходе заседания были приняты "незначительные отступления" к соглашению о покупке российских ЗРС

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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"

Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"

© Алексей Павлишак/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июля. /ТАСС/. Совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил на текущей неделе соглашение о приобретении российских зенитно-ракетных систем С-400, несмотря на недовольство Вашингтона. Как сообщает в воскресенье газета Times of India со ссылкой на информированные источники, такое решение было принято в ходе заседания совета, которое прошло в минувший четверг под председательством министра обороны Нирмалы Ситараман.

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По информации источника, в ходе заседания были одобрены "незначительные отступления" к соглашению по С-400. Ранее совет по оборонным закупкам уже принимал положительное решение о приобретении С-400 в 2016 году, однако потребовалось внести уточнения в заключительный документ, который обсуждался в ходе недавних переговоров с российской стороной, отмечает издание.

"Дело о приобретении С-400 теперь пойдет в министерство финансов на утверждение и в руководимый премьер-министром Комитет по безопасности правительства Индии для окончательного одобрения. Главное политическое руководство страны должно будет решить вопрос, когда фактический контракт может быть подписан", - приводит издание слова источника.

Как ранее сообщили индийские СМИ, Россия и Индия в мае согласовали окончательные условия поставки пяти систем С-400 на $6 млрд. Вашингтон выступил против этой сделки, однако Нью-Дели заявил, что не намерен отказываться от покупки российских ЗРС, которые эффективны против большого количества воздушных целей, в том числе американских истребителей F-18 и F-35. Вашингтон угрожает распространить действие санкций против оборонных структур РФ на иностранных покупателей российской военной продукции.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила на этой неделе в интервью индийскому телеканалу NDTV, что вопрос о поставках российских вооружений в Индию, в том числе С-400, станут темой для обсуждения в ходе предстоящего первого раунда индийско-американского диалога в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Стороны в ближайшее время намерены определить дату проведения этого диалога.

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