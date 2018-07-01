Болтон заявил, что ядерную программу КНДР можно ликвидировать за один год

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Власти КНДР могут свернуть свою ядерную программу в течение одного года. Уверенность в этом в воскресенье высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала CBS.

Болтон также рассказал, что Вашингтон проводит переговоры с Пхеньяном, осознавая, что КНДР не выполняла свои обещания в прошлом. "Занимающаяся этим [переговорами] группа не витает в облаках. Мы хорошо знаем, что в прошлом делала Северная Корея", - отметил он.

Вашингтон использует все возможности для наблюдения за тем, соблюдает ли Пхеньян договоренности относительно отказа от ядерного оружия, добавил Болтон в интервью телеканалу Fox News.

Болтон отказался комментировать сообщения СМИ со ссылкой на якобы имеющиеся данные разведки о том, что КНДР за последние месяцы увеличила производство ядерного топлива на нескольких своих секретных объектах. Вместе с тем помощник президента США по нацбезопасности добавил: "Мы применяем все имеющиеся в нашем распоряжении возможности, чтобы понять, что делает Северная Корея".

Болтон отметил, что регулярные публичные дискуссии относительно того, выполняет Пхеньян договоренности или нет, "не идут на пользу в том, что касается возможности уничтожения ядерного оружия Северной Кореи". Он также заверил, что никто из сотрудников администрации США, занимающихся КНДР, "не страдает от переизбытка наивности".

Как заявил журналистам госсекретарь Майкл Помпео во время визита в Сеул на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Дональда Трампа.

Лидеры США и КНДР 12 июня провели встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.