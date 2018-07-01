Сирийские войска вернули под контроль 70 населенных пунктов в провинции Дераа

ТАСС, 1 июля. Сирийская армия освободила 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

По его информации, большая часть этих населенных пунктов присоединилась к соглашению о примирении с правительством. Это предоставило бывшим боевикам вооруженных формирований возможность урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни. Местные жители приветствовали сирийские войска и заявили о поддержке военной операции против террористов на юге страны.

Правительственные силы в воскресенье нанесли удары по позициям террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в районах Джумрук-эль-Кадима и Эн-Нуэйма в окрестностях административного центра Дераа (110 км от Дамаска). После установления контроля над высотами Телль-Змейтия войска расширили операцию в юго-западной части провинции. В этом регионе в субботу были освобождены селения Эль-Джиза и Эс-Сахва, что позволило перекрыть линии снабжения бандформирований. Успехом стал переход на сторону властей городов Даиль и Ибтаа, над которыми были подняты сирийские национальные флаги, сейчас ведутся переговоры о сдаче боевиков в Тофасе и Мзейрибе.

Неясной остается ситуация вокруг города Босра-эш-Шам, где находится римский амфитеатр, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Боевики несколько раз прерывали там переговоры о капитуляции. Ранее поступила информация об их готовности сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения.

Как отмечает Al Mayadeen, полевые командиры отказываются передать город под контроль сирийской армии. По сведениям телеканала, соседняя Иордания, которая участвовала в июле 2017 года вместе с Россией и США в создании зоны деэскалации в Южной Сирии, играет посредническую роль в контактах между сторонами.